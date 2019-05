Huntenkunst zet in op verjongingskuur

De gemiddelde leeftijd van zowel de kunstenaar als de bezoeker van Huntenkunst (25 tot en met 27 mei in de SSP-hal bij de Dru in Ulft) ligt boven de vijftig jaar. Verjonging is goed voor de manifestatie, beseft organisator Harrie Schenning. ,,Via kunstacademie Artez, met vestigingen in Arnhem, Enschede en Zwolle staan er deze editie negen jonge afgestudeerde kunstenaars", zegt Schenning. ,,We verwachten dat jonge kunstenaars ook jong publiek trekken.”

De komst van jonge kunstenaars is mogelijk dankzij een subsidie van 12.000 euro van de provincie Gelderland. ,,Jonge kunstenaars hebben naast hun creatieve bezigheden vaak ook een baan”, zegt Schenning. ,,Daardoor hebben ze vaak geen tijd en ook geen geld om op bijvoorbeeld Huntenkunst te staan. De kosten - inclusief transport al snel 1.000 euro - worden betaald uit de subsidie van de provincie. Ook kunnen de kunstenaars een folder maken op onze kosten. We zien dat het eigentijdse, soms maatschappij-kritische kunst oplevert."

230 kunstenaars

Huntenkunst, dat werkt met vijftig vrijwilligers, trekt jaarlijks tussen de 5.000 en 6.000 bezoekers. Dit jaar staan er 230 kunstenaars, uit 25 verschillende landen. De organisatie werkt met een begroting van een ton, waarvan een deel in natura wordt betaald. Behalve de subsidie van de provincie, krijgt de organisatie ook 5.000 euro subsidie van de gemeente Oude IJsselstreek. De kunstenaars verzekeren zelf hun werk. Schenning schat de totale waarde van de kunst op enkele miljoenen. ,,We laten wel bewakers met honden rondlopen", zegt Schenning.

Voor het eerst zijn er kunstenaars uit Cuba, Georgië en Finland. Het Scandinavische land is themaland: acht Finnen laten hun werk zijn. De juist benoemde Finse ambassadrice Päivi Marjaana Kaukoranta zal spreken tijdens de opening op 24 mei om 16 uur.

Doetinchem

De kunstmanifestatie ontstond in 1993 in buurtschap Veldhunten als onderdeel van Huntenpop. Een jaar later verhuisde Huntenkunst naar de Houtmarkthal in Doetinchem. Na de sloop van deze hal in 2008 verhuisde de manifestatie naar de tennishal op sportpark Zuid in Doetinchem. In 2012 vertrok de kunstmanifestatie naar de Dru in Ulft. Aan een terugkeer - bijvoorbeeld naar de huidige topsporthal in Doetinchem - denkt Schenning niet.