Huntenpop improviseert met succes: Achterhoekers bouwen feestje in Ulft

ULFT - Klokslag kwart voor één zaterdagmiddag tikken ze af, de mannen van Tribute to The Doors. De SSP-hal op het DRU Industriepark is net open en nog matig gevuld. Maar het optreden gaat door en dat telt.

Vlak voor het optreden zitten Vedran Mircetic, Matthijs Stronks, Lawrence Mul, Gerben Bielderman en Mike Visser zich backstage nog even te ontspannen. De band kent een hoog Achterhoek-gehalte en is blij te kunnen spelen, al heeft het maar een haar gescheeld. ,,Het was te verwachten dat er nieuwe coronamaatregelen aan zaten te komen’’, zegt Mircetic, gitarist van De Staat.



Ook drummer Mike Visser is opgelucht. ,,Ik sta nergens meer van te kijken. Het is zo frustrerend. Je wilt zo graag spelen en dan dreigt het weer niet te lukken.’’

Het had een Tribute Night moeten zijn, maar het is een Tribute Afternoon geworden. De organisatie van Huntenpop Indoor 2021 wilde met Tribute to the Doors, Calahan Clearwater Revival, Bon Jovi, Queen en Abba zaterdag tot middernacht doorknallen, maar dat moest worden geskipt vanwege de vrijdagavond afgekondigde gedeeltelijke lockdown. Dus is het festival spoorslags vervroegd, van 12.00 tot 18.00 uur.



Bezoeker Erik van der Woude uit Gaanderen vindt het jammer, hij had wel zin in een mooie avond. Bovendien: ,,Ik ben hier mede voor Calahan Clearwater Revival, die vind ik steengoed. Maar helaas, die hadden al een middagoptreden elders in Nederland staan.’’ The Doors kunnen hem ook bekoren. ,,Klinkt geweldig.’’

Het was billen knijpen deze week voor de organisatie van Huntenpop Indoor. ,,We hebben al twee jaar geen festival gehad, nu wilden we onze sponsors, relaties en trouwe bezoekers weer wat moois bieden’’, zegt programmeur Bert Messing. ,,Uiteindelijk konden we het Oktoberfest op vrijdagavond door laten gaan en de tribute vervroegen. De Gratis Familie en Fundag op zondag hebben we afgeblazen.’’



De tribute in de SSP-hal is gekoppeld aan de jaarlijkse Dag van de Achterhoekse Popmuziek. Op twaalf plekken in Doetinchem en omgeving, in uiteenlopende bedrijven, staan solisten en bandjes te spelen, vaak in akoestische setting. Afzeggingen van artiesten en locaties zijn er amper, aldus organisator Erik Ramaker.

Quote Onderne­mers zijn enthousi­ast, vinden echt dat er meer moet gebeuren in de Achterhoek. We blijven doorgaan, al zit het tegen Erik Ramaker

In de serre van gitaarbouwer Derk Jan Lievers (DeJaWu) en zijn vrouw Martine in IJzevoorde spelen Stef Woestenenk en Willem te Molder akoestische covers. Enkele tientallen bezoekers genieten zichtbaar. Ook Kapper Jeroen aan de Hoge Molenstraat heeft over belangstelling niet te klagen.



Volgens Ramaker is er veel animo onder ondernemers van allerlei pluimage om mini-optredens in huis te halen. ,,Ze zijn enthousiast, vinden echt dat er meer moet gebeuren in de Achterhoek. We blijven doorgaan, al zit het tegen.’’