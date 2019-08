Huntenpop in Ulft bouwt op, kaartverkoop gaat hard

Video Duurzaam overnach­ten in Het huis van Rood in Rekken

8:29 REKKEN / OLDENKOTTE - In slaap vallen met het gekwaak van kikkers en wakker worden door het gekraai van de haan en geloei van koeien. Genieten van een vegetarisch driegangendiner en ontbijt. En tot rust komen bij de vijver in de heerlijke tuin. Dat is duurzaam overnachten in Het Huis van Rood in Rekken.