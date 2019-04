Huren in Achterhoek gelijk of beperkt omhoog

‘Energie­pro­duc­tie in zône langs N18'

23 april EIBERGEN/BORCULO Wil Berkelland in 2030 energieneutraal kunnen zijn, dan is een mix van opwekinstallaties nodig. Naast zonnepanelen op daken moeten grootschalige opwekprojecten van de grond komen. Onder meer in de zône langs de N18 is in de visie van de gemeente ruimte voor zonneweides en of windmolens.