Huur een caravan voor achter de fiets en promoot de Berkel, na een spoedcursus bij de Berkelconferentie

Samah Diab uit Syrië leert naast werken in de thuiszorg óók plat praten: ‘Luuster’n en naor huus gaon’

DOETINCHEM - Samah Diab (27) is een van de zeven statushouders die in de pilot ‘Nieuwkomers in de zorg’ zijn klaargestoomd om in de thuiszorg aan de slag te gaan. Het gaat haar goed af. Alleen dat Achterhoekse plat praten blijft lastig.

22 maart