Huurder komt weer op één bij Wonion

Onderdeel hiervan is onder meer dat het Wonion-kantoor op het DRU-park in Ulft ook ’s middags open is en dat huurders thuis kunnen afspreken met een medewerker van de woningcorporatie. ,,’s Middags zit hier de deur dicht en kunnen mensen alleen maar terecht op afspraak, maar de klant moet zich altijd welkom voelen. Daarom werken we eraan om het kantoor ook in de middag weer te openen, zodat iedereen kan inlopen’’, zegt Ooijman. Daarmee wordt meteen voorkomen dat kantoorpersoneel om de haverklap de deur moet openen, iets dat volgens de directeur veel tijd kost. ,,Bovendien is het niet klantvriendelijk.’’