Hybride-gemeentehuis? Maak plek voor Gele Glijbaan!

Hybride betekent een vermenging van twee verschillende dingen. Bij auto’s een combi van verschillende brandstofsoorten, bijvoorbeeld. Of in de biologie een kruising van twee soorten. Eigenlijk is het Berkellandse gemeentehuis dus al langer hybride, want intern doen ambtenaren er hun ding én buitelen volksvertegenwoordigers er over elkaar heen in een proces dat politiek wordt genoemd. Maar nu komt er nog iets bij: lezen, lenen en opzoeken, zoals je dat nu in de bieb aan de Hoflaan doet. Waarbij je als bezoeker dieper in het gebouw doordringt dan tot de balies in de ontvangsthal of de publieke tribune van de raadszaal.

Berkellandse speeltuinperiode

B en W waarschuwden er deze week meteen bij, dat met de bibliotheek erbij het gemeentehuis ‘vol’ is. Nóg meer functies passen niet meer. Toch tippen wij van Jao Jao op nog ééntje erbij: een gele glijbaan. Bij de vorige verbouwing van het gemeentehuis - de raadszaal werd toen aangepast - vergaderde de gemeenteraad een tijdlang bij HCR Prinsen in Haarlo. De gele glijbaan in de naastgelegen speeltuin vormde toen het hoogtepunt van de politieke ‘wandelgangen’. En nog steeds stammen de meer geslaagde politieke ideeën - we kunnen even geen voorbeelden noemen - uit die speeltuinperiode.

Recent dook zo’n gele glijbaan als prominent element op bij een ontwerp voor hergebruik van de Rietmolense dorpskerk als school. Enthousiasme volop, maar het is de vraag of die variant doorgaat: de school zelf past liever het bestaande gebouw aan.

Ideaal voor politieke afgang

Voor het gemeentehuis is de bestaande ‘passende jas’ echter ruim genoeg om er zo'n glijbaan in te integreren. In In het huidige trapportaal van en naar de raadszaal wordt de trap geflankeerd door een houten helling. Op momenten van politieke euforie wordt die al regelmatig gebruikt als glijbaan. Maar als daarbij sprake is van een ‘duwtje in de rug’, dan is een officiële glijbaan toch net wat veiliger voor het stroomlijnen van iemands politieke afgang.

Tegelijk biedt zo’n glijbaan in het gemeentehuis misschien inspiratie voor meer of béter hybride werken. Thuiswerken is leuk, maar als ambtenaar mét je kinderen naar het gemeentehuis, is misschien een veel inspirerender vorm van hybride werken.