Iconische boom dreigt te verdwijnen uit Hengelo: ‘Onbegrijpelijk, van grote historische waarde’

Hij is 8 meter hoog, de stam heeft een omtrek van meer dan 3 meter. De eeuwenoude knotlinde aan de Regelinkweg in Hengelo (G) is niet te missen. In de zomer zorgt de boom midden op het trottoir voor een felgroen aanzicht in de straat.



Toch moet de boom verdwijnen, als het aan de gemeente Bronckhorst ligt. Er ligt een kapaanvraag voor de linde die vermoedelijk ergens tussen 1750 en 1800 is geplant.



,,Onbegrijpelijk. De boom is van grote historische waarde’', zegt Jeroen Philippona. Namens de landelijke bomenstichting is hij de coördinator van het Landelijk Register Monumentale Bomen. De knotlinde uit de Regelinkstraat staat daar ook in. De oudste en meest bijzondere boom in de bebouwde kom van het dorp Hengelo, noemt hij de boom. ,,Zo’n boom van 200 tot 250 jaren oud is bijzonder. Landelijk gezien is het niet heel zeldzaam, maar in deze regio is de boom een van de oudste knotlindes.’’



Philippona werd op de mogelijke kap gewezen door Bomenbelang Bronckhorst. Samen met de bomenstichting inspecteerden leden van deze vereniging de knotlinde nog vorig jaar zomer. ‘Een boom die in een redelijk goede conditie verkeert’, concludeerden ze toen in het inspectierapport.