Ida dient al veertig jaar jubilerend Lochems Hof van Gelre: ‘Nog nooit een hotelkamer gesloopt’

Ervaren hotelduo gaat Hof van Gelre in Lochem runnen: ‘Lef hebben? Valt wel mee hoor’

Je moet het maar durven: middenin een pandemie een hotel gaan runnen. Geen probleem, vindt Luc Sietsma. Hij nam samen met zijn zakenpartner Patrick Wolffenbuttel de exploitatie over van hotel Hof van Gelre in Lochem. Een gewaagde onderneming? ,,Wij zien juist ontzettend veel kansen in Lochem.’’

11 januari