Idee voor station: noem het geen Lichtenvoorde-Groenlo, maar Oost Gelre!

Supers in Doetinchem mogen op zondag open vanaf 12.00 uur

7:16 DOETINCHEM - De supermarkten in Doetinchem mogen in het vervolg op zondag vanaf 12.00 uur open. Tot nu toe mocht dat pas vanaf 13.00 uur. Dat heeft de gemeenteraad van Doetinchem donderdagavond besloten. De vervroeging gaat komende zondag 12 juli al in.