Identiteit van dode man Breedenbroek blijft een mysterie: bedrijven missen geen Poolse werknemers

BREEDENBROEK - Het is nog onduidelijk wie de overleden man is die vrijdagochtend werd gevonden op het Beggelderpad bij Breedenbroek en wat er met hem is gebeurd. Er werd zaterdag volop gespeculeerd door omwonenden, maar een antwoord blijft vooralsnog uit.