Ieder mens is in staat tot moord, zegt thrillerschrijfster Corine Hartman

Corine Hartman zegt dat haar geluk is geweest dat ze, toen ze 1 jaar was, is geadopteerd door haar pleegouders uit de Achterhoek. De leraar (Duits/Engels) aan de christelijke scholengemeenschap in Doetinchem en zijn vrouw stonden voor een vrij strenge, stabiele opvoeding. Precies wat de geboren Haagse, die werd afgestaan door haar 18-jarige moeder, nodig had.



Adoptie inspireerde Hartman eerder tot de thriller Het kwaad in ons. Nu ligt Een duister pad in de winkels, over de risico’s van het gebruik van antidepressiva die in het boek leiden tot moord. De schrijfster uit Lichtenvoorde gebruikt daarmee opnieuw een onderwerp dat dicht bij haar ligt. Ze ging ze in het verleden meermaals gebukt onder een depressie. Een genetische kwestie.