Bezorgd­heid personeel sociale dienst Het Plein in Zutphen en Lochem

De ondernemingsraad (OR) van sociale dienst Het Plein maakt zich zorgen over de continuïteit van de dienstverlening aan burgers in Zutphen en Lochem. Het Plein wordt per 1 januari 2019 opgeheven. De OR, een inspraak- en medezeggenschapsorgaan van werknemers, heeft daarover onlangs een brief gestuurd aan de beide gemeenten die samen over Het Plein gaan.