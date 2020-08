Iedereen kijkt naar de broers Krosse na corona-explosie in Silvolde: ‘Link naar ons feest begrijpelijk, maar niet terecht’

Sportpark Silvolde op slot, dorp in ban van het virus



22:21 SILVOLDE - Ophef in het Achterhoekse dorp Silvolde. Daar is het aantal besmettingen met het coronavirus in korte tijd gestegen naar veertien gevallen. Bron is de plaatselijke voetbalclub, waar bij het eerste elftal zeker negen personen positief zijn getest. De gemeente heeft het sportpark in ieder geval een week op slot gedaan.