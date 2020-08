Iedereen kijkt naar deze broers na corona-explosie in Silvolde: ‘Link naar ons feest begrijpelijk, maar niet terecht’

Corona onder de leden? Ach, we kennen elkaar al zo lang, het zal toch niet

29 augustus Een goede vriend liep met wijd uitgestrekte armen op me af. We hadden elkaar een paar maanden niet gezien en hij wilde me begroeten zoals we dat altijd doen, met een stevige knuffel. Ik keek hem geschrokken aan, deinsde een paar stappen terug en mompelde iets in de zin van: ‘Sorry, corona, je weet wel…’ Even bleven zijn armen in het luchtledige hangen. Daarna knikte hij begrijpend, maar oei, wat voelde dit ongemakkelijk.