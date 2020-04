Iedereen met een mondkapje op naar de Zwarte Cross? ‘Dat kan best’

Dat geldt ook voor de Zwarte Cross, waarvoor de voorbereidingen gewoon doorgaan. Gebeurt dat niet dan krijgen de festivals geen cent verzekeringsgeld uitgekeerd bij een afgelasting. ,,Voorlopig is het bij ons dus business as usual, maar uiteraard houden we rekening met een hoop extra dingen in verband met corona”, zegt Degen.



Denk aan extra hygiënische maatregelen, zoals meer plekken om bijvoorbeeld de handen te wassen. ,,Of de entree tot het festivalterrein iets anders inrichten.”



Ook een kleinere versie van de Zwarte Cross, met (veel) minder bezoekers, sluit Degen niet uit. Normaal verwelkomt het festival 220.000 bezoekers, verdeeld over vier dagen.



Hoe zo’n ‘mini Zwarte Cross’ er dan uit moet gaan zien, weet Degen niet. ,,Wij hebben als organisatie ook nog heel veel vragen. Ik heb respect voor hoe de overheid deze crisis aanpakt, laat dat helder zijn. Maar laat ze alsjeblieft snel duidelijkheid geven voor de periode na 1 juni, zodat we weten waar we aan toe zijn.”



Mañana Mañana in Vorden (18 tot en met 21 juni), ook van de Feestfabriek, werd maandag al afgelast.