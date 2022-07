‘Iets vergeten? Sturen we je pakketje gewoon naar Franse camping’; kampeergigant gaat internationaal

column Stadse Fratsen: Op bezoek bij onze nieuwe buren, de pastoor en de kapelaan

We hebben nieuwe buren. Een pastoor en een kapelaan wonen sinds kort in de pastorie naast de kerk. Geruime tijd zat hier een advocatenkantoor maar nu is alles weer bij het oude. Om de verhuizing te vieren houden pastoor en kapelaan zondag in de namiddag een housewarming. Dat gebeurt op een tijdstip wanneer vroeger bij ons in het dorp het Lof was. Vooraf verheug ik me.

3 juli