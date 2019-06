Iewwwwww, maden in de GFT-bak. Wat kun je er tegen doen?

• Houd uw container droog. Leg een oude krant of stro onderin de containers om te voorkomen dat afvalresten aankoeken op de bodem.



• Maak de container regelmatig schoon met water en een scheut azijn of water en groene zeep. Dat voorkomt niet alleen stank, maar ook aankoeken.



• Maden houden van een warme omgeving. Plaats de container daarom bij voorkeur in de schaduw.



• Ventileren, door bijvoorbeeld een latje tussen de klep en de container te leggen. Daardoor wordt de bak niet zo broeierig.



• Klimop (Hedera) is giftig voor maden. Leg af en toe een tak in de container om het probleem te bestrijden.



• Elke keer wanneer je vlees of vochtig afval weggooit kun je er een beetje gips of kalk overheen strooien. Gips en kalk zijn giftig voor maden. Ook neemt het vocht op, waardoor de container droog blijft. Volgens Rova kan ook zout worden gebruikt. Wel adviseert de afvalinzamelaar niet te veel te gebruiken, omdat het niet bevorderlijk is voor het composteringsproces.



• Lavendel werkt tegen een stinkende bak én tegen maden. Maden hebben een hekel aan de geur van lavendel en gaan er aan dood. Je kunt verse lavendel gebruiken, maar ook een luchtverfrisser met lavendelgeur.



• Vliegen komen op etensresten af en leggen daar eitjes. Verpak etensresten in een krant, zo wordt de container minder aantrekkelijk voor vliegen. Ook kun u vochtig gft-afval, zoals etensresten, eerst laten uitlekken voor u het in de container gooit. Laat gemaaid gras een dagje drogen voor u het in de container gooit.



• Het gebruik van composteerbare gft-zakjes voorkomt dat er gft in de groene container achterblijft en vermindert de kans op ongedierte. Bind zakken wel goed dicht.