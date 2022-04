IJs- en skeelerbaan in Winterswijk heeft nieuwe naam; twee vrijwilligers onderscheiden

De ijs- en skeelerbaan, die vorige week nog heel even voorzien was van een mooie laag ijs, is als sinds eind 2020 in gebruik. Een officiële opening werd vanwege corona echter steeds uitgesteld.

Van alle martkten thuis

Daarnaast was Mees-de Blaey van 2008 tot 2018 bestuurslid van de Stichting Molen Bataaf. In die periode zette zij zich in voor het herstel van de uit 1801 stammende molen. De Winterswijkse is ook assistent-molenaar en ondersteunt de vrijwilligersgroep die hand- en spandiensten verricht rondom de molen. Verder is ze actief als vrijwilliger bij het strandbad hockeyclub WMHC Avanti. Mees-de Blaey is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.