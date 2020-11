IJsbaan in hartje Doetinchem mogelijk wel in februari

Er staat in elk geval een streep door de ijsbaan die in december en begin januari normaal gesproken drie weken ligt op het Simonsplein. ,,Daarvoor moeten we een evenementenvergunning aanvragen en daarvoor wordt de tijd te kort, als het vanwege corona al zou kunnen", zegt Tiemessen.



,,Maar we kijken nu of de ijsbaan in kleinere vorm tijdens de carnavalsvakantie kan worden gebruikt.”