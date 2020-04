IJsjes én pizza in ‘drive-móóóh’ door de koeienstal in Hummelo

In de drive-móóóh, een variant op drive-thru, rijden mensen met hun auto door de stal en is er contact met de koeien, voor ze een ijsje kopen bij Pelgrom. ,,De eerste keer, eerste paasdag, was een enorm succes. We hebben meer dan 300 auto’s op het erf gehad”, zegt Pelgrom. ,,De reacties waren zo leuk en we zagen zoveel blije gezichten, dat we het nu op álle feestdagen zo gaan doen.”



Maandag zijn er behalve ijs ook pizza’s te koop op de boerderij, vanuit de pizzakar van A’ Maggiore uit Laag-Keppel. Alles wordt contactloos verkocht. De ijsjes glijden zo de auto in via een overgebleven stuk dakgoot. ,,En de pizza’s worden via een oude sjoelbak in de auto geschoven. Dat is toch fantastisch!”, zegt Pelgrom.