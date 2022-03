IJsjes eten, zonnen en eerste zwemmers al gespot op Rhederlaag

Een betere start van het seizoen kan haast niet voor IJs & Zo aan de Bandijk in Lathum. De zon schijnt al dagen en april moet nog beginnen. ,,Je kunt in maart pech hebben met het weer, maar klagen mogen we dit jaar absoluut niet. Het mooie weer is ook de reden dat we iets eerder open zijn. Anders was ik komend weekeinde opengegaan”, vertelt Jessica Ratering, eigenaar van IJs & Zo.