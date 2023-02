IJskoud douchen na voetbaltraining verleden tijd: stadsbestuur zet warmwatervoorziening weer aan

Na maanden van ijskoud douchen na trainingen en wedstrijden kunnen de spelers van voetbalclub VfL Rhede weer van warm water genieten. Dat laat burgemeester Jürgen Bernsmann van Stadt Rhede weten. Het bestuur van de stad, vlak over de grens bij Aalten, besloot vanwege de energiecrisis het warmwatersysteem in het sportcentrum uit te zetten.

Dat laat het stadsbestuur weten als antwoord op vragen van het Bocholter Borkener Volksblatt.

De energiebesparende maatregel was sinds november van kracht. Tot grote onvrede van de sportverenigingen, die fel protesteerden tegen de beslissing. Volgens hen was het verplicht koud douchen een onevenredig zware maatregel.

Straatverlichting dimmen

Dat het stadsbestuur heeft besloten de maatregel nu op te heffen, is opvallend. Aanvankelijk was het plan om pas in maart het warmwatersysteem weer in werking te stellen. Net als andere maatregelen, zoals het dimmen van de straatverlichting en het omlaag zetten van de thermostaat in het stadhuis.

Ook de douches in de sporthallen van drie scholen in de stad blijven tot maart koud. Alleen leerlingen van de Gesamtschule kunnen warm douchen omdat het water daar via palletkachels verwarmd wordt. Daarom heeft het bestuur voor deze school een uitzondering gemaakt.

De maatregelen werden ingesteld omdat men in Duitsland zich opmaakte voor een groot gastekort. Die vrees is, mede dankzij de strenge maatregelen, niet uitgekomen. Nu de vooruitzichten weer wat positiever zijn, is besloten ook voor de voetballers van VfL Rhede een uitzondering te maken.

Flink bespaard

Hoeveel de stad bespaard heeft met alle maatregelen, is nog niet helemaal inzichtelijk. Toch spreekt burgemeester Bernsmann van een succes. Zo is er in 2022 flink minder gas gebruikt in het stadhuis dan in 2021. Volgens de burgemeester is er ruim 30 procent minder verstookt.

Dat is onder meer te danken aan het uitzetten van het warme water bij de wasbakken en de thermostaat niet hoger zetten dan 19 graden.

Bij voetbalclub VfL Rhede heerst blijdschap dat de besparingen voor de spelers ten einde zijn, weet burgemeester Bernsmann.

