IJzerhistorie komt tot leven met nieuwe route: ‘Hightech metaalindustrie ontwikkelde zich uit de ijzergieterijen’

Burgemees­ter Zutphen zet mysterie guests in om horeca op naleven QR-code te controle­ren: tien zaken op vingers getikt

Tien horecazaken in de gemeente Zutphen hebben een standje van burgemeester Annemieke Vermeulen gekregen omdat de QR-code er niet werd gecontroleerd. Dit is aan het licht gekomen nadat de burgemeester mysterie guests inzette. ,,Dit gaan we herhalen en als het dan weer fout gaat, dan is de tijd van een goed gesprek voorbij.’’

7:02