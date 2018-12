‘IJzersterke’ kunstenaar Ralph Lambertz heeft goede band met Berkelland

In deze periode van vallende bladeren en takken valt het kleine kunstwerk in het gras amper op. Sterker nog, het lijkt in het voorbijgaan in deze tijd van het jaar zelf wel een kluitje bij elkaar geharkte takken. Maar wie de moeite neemt om het van dichterbij te bekijken, ziet tussen de bladeren een van de kleinste werken van de 61-jarige kunstenaar uit Hall (gemeente Brummen). Volle Maan II heet het en het ligt verzonken in het gras bij verzorgingshuis De Meergaarden in Eibergen.