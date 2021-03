‘Ik ben 94 jaar en nog niet oud genoeg voor Pfizer-vaccin?’ Verwarring alom bij ouderen, ook door fouten GGD

kijken Doetin­chems bombarde­ment in ingekleur­de foto's brengt ellende nóg dichterbij: ‘Effect is waanzinnig mooi’

3 maart DOETINCHEM - Een net gebombardeerde Doetinchemse binnenstad in zwart-wit foto's, daar zijn we wel aan gewend. Op 19, 21 en 23 maart 1945 vielen de bommen. We kennen de verhalen uit de overlevering en juist het zwart-wit schept afstand van de ellende. Daarom zijn de vijftig recent ingekleurde foto's van de verwoeste binnenstad misschien wel zo schokkend. Alsof we er naast staan.