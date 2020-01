Ik besloot bijna tot een experiment: stilletjes een paar bloembolletjes in zo’n grijze tuin verstoppen

Column Willemien WeermanBijna elke dag loop ik er langs met mijn hond Krummelientje. Langs de grijze voortuin. Vandaag lijkt het grijs nog grijzer. Misschien omdat het bewolkt is en de struiken in de naastgelegen tuinen kaal zijn. Natuurlijk blinkt geen enkele tuin in de winter uit in levendigheid. Maar in deze grijze tuin is geen enkele plant te zien. Zelfs geen verlepte bruine graspol.