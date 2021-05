Ik durfde gister pas weer mijn De Graafschap-mondkapje te dragen

We troffen elkaar buiten voor de supermarkt. Ik had hem lang niet gezien. Hij – kleine zelfstandige –had het zo druk dat hij de kroeg helemaal niet miste. Ik vertelde dat ik wel weer eens toe was aan een avondje eindigend in kennelijke staat. Misschien dat we het heel even over voetbal hebben gehad. Zou kunnen, want ineens besefte ik dat ik kort voor ik van huis ging een andere broek had aangetrokken.