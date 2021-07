´Ik ga nu echt niet haken of breien`

Rob van der Velden

DOETINCHEN - Waar vind je ze nog. Trouwe werknemers die bij een en hetzelfde bedrijf de vijftig jaar volmaken? Bij de Albert Heijn Doetinchem is er zo een. Wat heet? Hetty Berendsen zette er daar vrijdag zelfs pas na 52 jaar een punt achter.

Niet omdat ze het werk achter de kassa beu is, maar omdat ze de pensioengerechtigde leeftijd van 66 jaar en vier maanden heeft bereikt.

Een hele mijlpaal, maar dat wel tien oud-collega´s speciaal voor haar afscheid naar Doetinchem waren gekomen had ze niet verwacht. “Ik ben stomverbaasd, maar o wat een verrassing”, riep de Doetinchemse uit nadat ze na een korte pauze haar werk wilde hervatten.

“Dat zoveel oud-collega´s de moeite nemen om er bij te kunnen zijn. Fantastisch” Ze mocht nog wel achter de kassa plaatsnemen, maar alleen om bij wijze van grap oud-collega Sylvia Oudendag ´in te werken`. Die nam daarna ook symbolisch het kassawerk van Hetty over.

“In de tijd dat Hetty en ik bij de Albert Heijn begonnen werkte je nog veertig uur in de week met elkaar”, herinnert Sylvia Oudendag zich. “Toen had je een veel hechtere band met elkaar dan tegenwoordig, met al die parttimers. Je deelde lief en leed, ging samen met elkaar op stap en zelfs op vakantie. Daarom hebben we ook altijd contact gehouden met elkaar. Ook al stopte je er mee of vertrok je naar elders, zoals ik naar de supermarkt in Duiven.“

Hetty startte haar loopbaan bij de Albert Heijn op 14-jarige leeftijd in de AH-vestiging aan de Hubert Noodtstraat. Aan de Rozengaardseweg maakte ze de ene verbouwing na de andere mee. Sylvia Oudendag: “Eigenlijk wilden we Hetty al in het zonnetje zetten bij haar 50-jarig jubileum, maar dat wilde ze niet. Ze is niet zo verzot op aandacht. Maar vandaag komt ze daar niet onderuit.”

In het spreekwoordelijke zwarte gat zegt Hetty Berendsen niet te zullen vallen. “Nee hoor. Ik moet ook lachen om collega´s die zich afvragen of ik wel genoeg hobby´s heb. Ik sla nu echt niet aan het haken of breien. Nee, ik vind winkelen leuk en straks lekker op terrasjes zitten. Dat is voor mij een hobby en ben ik van plan te gaan doen.”

Ook voor supermarktmanager Wilfried Brevink is het een bijzonder afscheid. “We luiden wel eens vaker iemand uit, maar na 52 jaar is wel heel bijzonder. Zelf heb ik 35 jaar met haar gewerkt. Door die corona was ik bang dat we het helemaal niet konden vieren. Gelukkig kwamen er op tijd versoepelelingen en heb ik via via oud-collega´s opgeroepen om er de laatste werkdag van Hetty bij te zijn.

Dat zijn bijna allemaal dames die op 14 of 15-jarige leefijd zijn begonnen. Dat was vroeger heel normaal. Hetty had ook meteen baan voor het leven. In normale tijden hadden we een mooi feestje gebouwd. Dat zit er nu helaas niet in, maar dit is ook heel leuk.”