‘Ik heb genoeg van die tijdsdruk’ - gemeenteraad Lochem trapt op rem bij zonnepark in Barchem

Achterhoek verwarmen met restwarmte van bedrijven

17:28 WINTERSWIJK/ DOETINCHEM - Restwarmte van Achterhoekse bedrijven kan met een warmtenet worden ingezet voor de verwarming van woningen en bedrijfspanden. De gemeenten willen onderzoeken of aanleg van een warmtenet mogelijk is in en om Winterswijk. Aanleg van zo’n netwerk is wellicht ook mogelijk tussen Doetinchem, Gendringen en Ulft.