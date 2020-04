‘Ik heb ow, schatje’ (I got you, babe) in Achterhoeks is hit voor Kerkhof en Klompenhouwer

BREEDENBROEK - Het begon als een grap van artiest Udo Klompenhouwer. Binnen een dag nam Klompenhouwer met zangeres Denise Kerkhof een Achterhoekse versie op van het bekende nummer ‘I got you, babe’ van Sonny and Cher.

Zij zong thuis en hij bij hem thuis voor de microfoon en ze konden elkaar via de hoofdtelefoon horen. Het resultaat is niet perfect, weet Klompenhouwer ook. ,,Wel met wat kleine foutjes, maar ach, mekniks. Hoeft niet perfect.”

Klompenhouwer zat in het Beste Achterhoekers Coronajournaal van De Gelderlander en ze zongen het liedje samen live op Optimaal FM. ,,Soms komt er toevallig iets op je pad! Leuk, in deze voor iedereen bizarre tijd! En, het doet iets met je creativiteit. We wilden vooral iets vrolijks.” En vrolijk is het in elk geval geworden.