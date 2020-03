Ik kreeg te horen dat ik een zwaar overbetaalde kunstenaar was, moest ik toch even rechtzetten

Met dat drogbeeld voor ogen kortte staatssecretaris Zijlstra in 2011 nog maar eens 200 miljoen op een krappe begroting van 900 miljoen. Daarbij oreerde hij tussen neus en lippen door dat het zich zo prettig liet bezuinigen voor iemand die geen enkele affiniteit had met de kunsten - beeldend, muzikaal of literair.



Het is kenmerkend voor de wijze waarop koopmansland Nederland tegen kunst aankijkt. Empathieloos en politiek narcistisch: later bleek de man zijn cv bij elkaar te liegen in een verhaaltje over zijn feestje met Poetin in diens daitsja.