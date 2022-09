Ik mis het platteland nooit, maar blijf altijd een zoon van dat platteland

Schrijver Ian Buruma zei eens, en ik parafraseer: ,,Als ik in een slechte bui ben en mensen zie dineren bij kaarslicht, dan krijg ik zin om met een machinegeweer in het rond te schieten, om te laten zien dat het leven in de rest van de wereld niet zo mooi is als in het centrum van Amsterdam.”



Die aandrang ken ik niet. Wel de gedachte: als je altijd langs die grachten fietst, slinkt je wereldbeeld gestaag.