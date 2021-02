Ik trommelde een schaapachtig op mijn grote vriend, mijn coronapenske. Nu doe ik aan powerwalken

Meer zwaargewon­den naar Slingeland dan naar ziekenhui­zen in Arnhem en Ede samen; zorgen over toekomst acute zorg in Achterhoek

18 februari DOETINCHEM - De Spoedeisende Hulp (SEH) van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem krijgt vaker met zwaar gewonde patiënten te maken dan de reguliere ziekenhuizen Rijnstate in Arnhem, de Gelderse Vallei in Ede en het CWZ in Nijmegen samen.