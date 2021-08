Ik vertrek: Bert en Aaltje uit Noordijk emigreerden naar Italië. ‘We genieten elke dag van La dolce vita’

Bert (59) en Aaltje (58) Steenbergen runnen sinds 2013 in de Italiaanse Le Marche hun Agriturismo Ca’Betania. Ze verhuren drie kamers en twee appartementen aan toeristen in hun antieke boerderij met magnifiek uitzicht op de heuvels van Montefeltro. Het echtpaar, maar ook hun kinderen Bram (24) en Jolein (21) verwezenlijken hun droom in Italië. „We hebben nog geen moment spijt gehad dat we uit Nederland zijn weg gegaan.”