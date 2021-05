Ik wacht na de eerste boiiinggg! altijd of er een tweede volgt. Zo niet, dan zitten we halverwege het nachtelijke uur

Onbegrip bij Bianca en Jan: ‘Hadden we 50 meter verderop gezeten, dan hadden we wel open gemogen’

8:03 HENGELO - ,,Hadden we 50 meter verderop gezeten, dan hadden we wel open gemogen.” Het onbegrip over de situatie op golfbaan ’t Zelle in Hengelo is groot bij horecaondernemers Bianca en Jan Krijgh. De uitbaters van horecagelegenheid De Zellerij op de golfbaan kregen de dag dat ze eindelijk weer open mochten, twee toezichthouders op bezoek. ,,Een paar minuten voor zes uur stonden ze hier met het bericht dat we niet meer open mochten”, aldus Bianca Krijgh.