IKC Sterrenpalet in Eibergen is trots op locatie: ‘We ervaren dit als een droomschool’

Licht, ruimte, frisse kleuren. Ineke Neerhof loopt nog elke dag met een blij gevoel door Het Sterrenpalet. Precies een jaar zit de school in de voormalige lts aan de Prins Bernhardstraat in Eibergen. Het pand is ingrijpend verbouwd en biedt nu onderdak aan de basisschool en kinderopvang. „De architect liet een filmpje zien van hoe het zou worden”, vertelt de directeur van het integraal kindcentrum (ikc). „Ik dacht: ach, zo’n filmpje, dat kunnen ze mooi maken. Maar het is uitgekomen. We ervaren dit als een droomschool.”



Neerhof laat graag iedereen meegenieten van het nieuwe pand. „We willen dat ook de buurt hier over de vloer komt, dat we iets voor elkaar kunnen betekenen”, zegt ze. „In de buurt wonen heel veel ouderen. Voor kinderen is het heel waardevol om met andere mensen in contact te komen. Een van de ideeën is een buurtsoos. Of verenigingen die na schooltijd activiteiten aanbieden. Samenwerken en gebruikmaken van talent over en weer, daar gaat het om. Het is mooi dat dit gebouw aan dat idee kan bijdragen.”