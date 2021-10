Illegale prostitutie, drugsbezit en milieudelicten aangepakt: ‘Week tegen de Ondermijning was succesvol’

Man (26) stak ouderlijk huis in brand om ‘nare herinnerin­gen’ te wissen: werkstraf en alcoholver­bod

18 oktober GAANDEREN - Alleen een controle op het gebruik van alcohol is niet genoeg. Een 26-jarige man uit Gaanderen kreeg daarom maandag een verbod op het drinken van alcohol opgelegd door de rechtbank. De man stak in de zomer van 2019 een huis aan de Pastoor Sandersstraat in Lichtenvoorde in de brand.