In 1572 ging Doetinchem al zes keer over in andere handen: de geschiedenis van de kazemat

Wie zich een beetje in de geschiedenis van Doetinchem verdiept, begrijpt dat de kazemat die vrijdag tevoorschijn kwam bij werkzaamheden aan de Terborgseweg er niet voor niets zat. Op Wikipedia is te lezen dat de stad tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) belegerd en bezet is geweest door Spaanse, Kleefse, Berghse, Franse, Münsterse, Bourgondische én Staatse troepen. Alleen al in 1572 ging Doetinchem zes (!) keer over in andere handen.



,,Het moet geen pretje zijn geweest om toen in de stad te wonen”, zegt regio-archeoloog Davy Kastelein, die deze ochtend de door zijn collega Peter Wemerman blootgelegde kazemat bezoekt. In één adem door benoemt Kastelein ook nog de twisten tussen de hertog van Gelre en de Habsburgers, die zich hier afspeelden tussen 1530 en 1546.



Kastelein ziet neer op de kazemat beneden zich in de grond en beeldt zich in hoe de soldaten hier met hun musketten door de taps toelopende schietgaten vuurden op de belegeraars. ,,Na elk schot moest de musket weer geladen worden met een kogel en buskruit”, vertelt de archeoloog. ,,Dan kon het volgende schot worden afgevuurd.”