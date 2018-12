In 2040 geen Winterswijker meer in armoede, dus daar moet over gepraat worden

De gesprekken zijn bedoeld om meer informatie te vergaren over de armoede waar inwoners mee worden geconfronteerd. Dat moet in maart volgend jaar leiden tot een plan van aanpak. Het doel is dat geen enkele Winterswijker in 2040 in armoede leeft. ,,We willen praten met de inwoners”, zegt wethouder Ilse Saris. ,,We willen van hen horen wat armoede is en wat er aan te doen valt. De gesprekken zijn voor iedereen, voor alle mensen die betrokken zijn. We horen van iedereen dat armoede een taboe is, de wijkavonden zijn een middel om in contact te komen.”