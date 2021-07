In Achterhoek duimen omhoog met mondkapje logo De Graafschap, maar bij de super over de grens klinkt: ‘Nicht erlaubt!’

Maar misschien is het niet alleen ‘Dansen met Jansen’ dat ons opnieuw Risikogebiet maakt. Is het ook niet zo dat wij lichtzinniger met het virus omgaan dan onze oosterburen, waar het mondkapje nog allerminst is uitgebannen? De Gelderlander stuurde verslaggever Henny Haggeman de grens over om te kijken tegen welke coronagrenzen de Nederlander zoal oploopt bij een bezoek. Tegelijkertijd stak collega-reporter Mark Pillmann van het Bocholter Borkener Volksblatt (BBV) zijn licht op in Winterswijk en Aalten. Hij was naar eigen zeggen opgelucht dat hij weer weg kon.