In Beltrum houden zich kabouters schuil achter kleine deurtjes

Thieme (9) en Yordan (7) richten eigen school in voor speciaal onderwijs in Zutphen: ‘Een vlinder­tuin is superleuk’

9:33 Van een bijenhotel tot een vlindertuin en van een kikkerpoel tot een moestuin. Leerlingen van het speciaal onderwijs in Zutphen mochten zelf meedenken over de inrichting van hun nog aan te leggen ‘leertuin’ bij de nieuwe locatie van ‘De Springplank’. Dat is een school voor zogenoemde cluster 4-leerlingen, kinderen met ernstige gedragsstoornissen of psychiatrische problemen. ,,Straks kan ik leren hoe kikkers eruit zien.’’