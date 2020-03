In Berkelland ben je ook welkom bij de Zonnebloem van de buren

BORCULO/EIBERGEN - Gasten van de vrijwilligersorganisatie de Zonnebloem kunnen voortaan niet alleen activiteiten in hun eigen woonplaats bezoeken. Ze zijn ook welkom bij uitstapjes of bingomiddagen verderop in Berkelland. De afdelingen Beltrum, Borculo-Haarlo, Eibergen, Rekken en Ruurlo hebben de krachten gebundeld.

In Berkelland zijn negen lokale afdelingen van de Zonnebloem actief. Onder de vlag van de nationale vereniging houden ze gezellige activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Ook bezoeken vrijwilligers mensen thuis.

Gasten welkom

De Zonnebloem-afdelingen van Beltrum, Borculo-Haarlo, Eibergen, Rekken en Ruurlo stellen dit jaar voor het eerst een deel van hun programma open voor bezoekers uit andere plaatsen. Er is een lijst met veertien activiteiten waar alle gasten uit deze vijf afdelingen welkom zijn. Daarop staan onder meer concerten, een bingomiddag, een bustocht naar een museum van oude ambachten en verwenmiddagen.

Niet vanzelfsprekend

Volgens Ton van Uem, voorzitter van de Zonnebloem Borculo-Haarlo, is het voor gasten van de Zonnebloem nu nog niet vanzelfsprekend om naar een andere afdeling te gaan. Van Uem: „Afgelopen weekend hadden we een concert in de Kluntjespot in Haarlo. Van de Zonnebloem Eibergen was er niemand. Onze gasten zijn veelal ouderen. Zij voelen zich het meest vertrouwd op de plek waar ze altijd naartoe gaan. Het is nu zaak van de vrijwilligers om mensen over de drempel heen te helpen en afspraken te maken om activiteiten te bezoeken.”

Het ligt voor de hand om voor sommige activiteiten de krachten te bundelen, zegt Van Uem. „Als je een uitstapje maakt naar een museum scheelt het in de kosten als je met een volle bus rijdt in plaats van met alleen dertig mensen van je eigen afdeling.”

Groot evenement

Al is de kostenbesparing niet de voornaamste reden om gasten uit andere plaatsen toe te laten. „Het gaat ons om samenwerking en om mensen warm te maken voor activiteiten. Maar het kan best zijn dat we na verloop van tijd zeggen: Het werkt niet, mensen pakken het niet op.” Voor 2021 zijn plannen in de maak voor een gezamenlijk uitstapje van alle vijf afdelingen naar een groot evenement in de regio.

Vrijwiligers scholen

Van Uem sluit niet uit dat de vijf Zonnebloem-afdelingen ook op andere terreinen gaan samenwerken. Van Uem: „Elke afdeling is vrij autonoom. Toch kun je van elkaar leren en dingen samen oppakken. Neem de omgang met dementie, daar lopen we allemaal tegen grenzen aan. Onze vrijwilligers zijn geen mantelzorgers, dat willen we ook niet. Ze kunnen wel signalen opvangen. Daarin zou je ze samen kunnen scholen.”