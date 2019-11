In Berkelland blijft Piet ‘gewoon zwart’

EIBERGEN/NEEDE/BORCULO - Terwijl overal in het land hevige discussies oplaaien over Zwarte óf Roetveegpiet, blijft in Berkelland alle ophef uit. Ook dit jaar is Piet tijdens de sinterklaasintochten traditioneel zwart.

In Eibergen was het onderwerp razendsnel besproken: Zwarte Piet is dit jaar weer zwart, besloot de ondernemersvereniging die de sinterklaasintocht organiseert ook dit jaar unaniem. „De optie roetveegpieten werd gelijk van tafel geveegd”, reageert Madelon Kuijk namens de Eibergse ondernemers. „Het was eigenlijk geen discussie. Waarom niet? Nou, omdat we niet de indruk hebben dat er veel draagvlak is voor roetveegpieten. De meerderheid is hier gewoon voor een traditionele intocht.”

Madelon Kuijk, eigenaresse van FEESTatelier Lonnie Balonnie, heeft niet de indruk dat de discussie überhaupt leeft in Eibergen. „Wat ook meespeelt, is dat onze pieten het zelf niet zien zitten om met roetvegen de straat op te gaan. Ze hebben geen zin om eventuele discussies aan te gaan met het publiek.”

Herkend

Kuijk zelf, sinds kort marketingmanager in Winterswijk, kan zich voorstellen dat Eibergen ooit overstag gaat. „De argumenten kunnen natuurlijk veranderen - steeds meer Achterhoekse gemeenten hebben een mix van zwarte en roetveegpieten, waaronder Lichtenvoorde en Winterswijk. Mocht het ooit zover komen, dan kunnen we misschien pieten uitwisselen met Borculo en Neede, zodat ze in elk geval niet door kinderen herkend worden doordat ze niet geschminkt zijn.”

In Borculo en Neede zijn er evenmin ontwikkelingen. De Borculose Sinterklaascommissie meldt dat de pieten ‘gewoon donkerbruin’ zijn. „Het is hier nog nooit een item geweest. We kunnen niet op de toekomst vooruitlopen, maar voor dit jaar zijn ze traditioneel.” De VVV in Neede weet niet beter dan dat dat er ‘gewoon zwarte pieten’ zijn. „Ik heb niet anders gehoord.”

Intocht

Komend weekend arriveert Sinterklaas in Borculo, Neede, Eibergen, Beltrum en Ruurlo. De kernen Gelselaar, Geesteren, Haarlo, Noordijk, Rekken en Rietmolen zijn volgende week aan de beurt. In Eibergen komt de sint zaterdag om 14.00 uur aan in de haven bij de Wemerdijk. Voor kinderen met een glutenallergie zijn er pieten met glutenvrije pepernoten. Na de rondgang door het dorp is er om 15.00 uur feest in de Oude Mattheuskerk, een nieuwe locatie voor het sinterklaasfeest.