In de Achterhoek houden ze afstand

Financiële strop voor uitgestor­ven Deventer en Zutphense havens langs de IJssel

20:00 De recreatiehavens langs de IJssel gaan vanwege de coronacrisis een ‘raar seizoen’ tegemoet. Normaliter is april het begin van het vaarseizoen maar de havens liggen er nu verlaten bij. Dit betekent een strop voor de Zutphense Vispoorthaven en de Deventer Jachthaven. ,,Van het passantengeld knappen we haven op, dat moeten we weer uitstellen.’’