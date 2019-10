In de Achterhoek is nog ruimte voor hotels en groepen

Markt­straat even Malieveld: Achter­hoeks boerenpro­test in Berkelland

17:24 BORCULO - Je hoort bij de P10 - de grootste plattelandsgemeenten - of niet: Berkelland en meer in het bijzonder de Marktstraat bij het gemeentehuis was donderdagmiddag even de Achterhoekse versie van het Malieveld. Na een protestactie op de rotonde in de N825 tussen Borculo en Lochem trokken meer dan 150 boeren en anderen uit de agrarische sector naar het Berkellandse gemeentehuis.