In de Achterhoek valt op 2 partijen minder te kiezen dan in Twente

Einde kalvermes­te­rij is volgens ministeri­eel onderzoek nabij, belangenor­ga­ni­sa­ties zijn verontwaar­digd

15 maart Een onderzoek naar de kalvermesterij, in opdracht van minister Carola Schouten, roept de vraag op of deze sector in Nederland nog een toekomst heeft. Volgens de NOS, die een concept van het rapport in handen heeft, schetsen de onderzoekers scenario’s waarin de kalversector kleiner wordt of zelfs helemaal verdwijnt. Boerenbelangenorganisatie reageren verbolgen.