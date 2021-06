In de bieb kunnen ze gebarentaal, nu zijn de klanten aan de beurt

De medewerkers van de bibliotheek zijn na de workshop in staat om bezoekers die slechthorend of doof zijn te verwelkomen in de bieb. „De basisgebaren om iemand te begroeten en de gebaren die te maken hebben met de bibliotheek zijn aan de orde geweest en geoefend. Daarmee maken we de bieb laagdrempeliger”, aldus Resy Oonk van de bibliotheek Oost-Achterhoek.

12 lessen

„Nu is het de beurt aan onze klanten”, zegt Oonk. In september begint in de bibliotheek in Eibergen een workshopcyclus Kennismaken met gebaren voor bibliotheekklanten. In twaalf weken worden de basisgebaren in de vorm van Nederlands met Gebaren geoefend. Deelnemers leren ondersteunende gebaren te gebruiken, terwijl ze ondertussen ook praten. Na deze periode is de deelnemer in staat een gesprek te voeren met doven en slechthorenden. Ook komen in deze weken gebaren aan bod die aansluiten bij een thema dat passend is voor de periode in het jaar.