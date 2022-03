In de kleine Achterhoek leerde ik dat de wereld oneindig groot is

Statkraft geeft Winterswij­kers streepje voor om te investeren in zonnepark Arresveld­weg

WINTERSWIJK - De Noorse stroomproducent Statkraft geeft Winterswijkers als eerste de kans om duurzaam te investeren in zonnepark Arresveldweg. Dit nieuwe zonnepark is ongeveer 7 hectare groot en gelegen ten westen van Winterswijk. Jaarlijks wordt er ongeveer 6,9 MWh aan duurzame energie geproduceerd, voldoende om te voorzien in het stroomverbruik van zo’n 2.000 huishoudens.

14 maart