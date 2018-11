In de pocket: 2 kaarten voor de Zwarte Cross

Bij het aanmelden op de site van de Zwarte Cross krijg ik de mededeling dat ik net als alle anderen in een wachtrij wordt geplaatst. Iedereen wordt willekeurig een plaats in de rij toebedeeld en de organisatie adviseert tot tante Rikie te bidden om de gelukkige eigenaar van de tickets te worden. Het schietgebedje is snel gedaan en om 11 uur is zichtbaar wanneer je aan de beurt bent: het aantal wachtenden vóór mij bedraagt 1411. Het verwachte tijdstip dat de bestelling geplaatst kan worden is 11.15 uur. De hoop op tickets is er, het vertrouwen dat het lukt neemt fors af. Maar dan begint ineens de teller te lopen. Het aantal wachtenden neemt per minuut met honderdtallen af en de verwachte wachttijd neemt navenant af.